В России прояснили достигнутые с Украиной договоренности по транзиту газа

Вице-премьер России Дмитрий Козак прояснил детали договоренностей между «Газпромом» и «Нафтогазом» по транзиту: стороны обсудили размер оплаты услуг по организации доставки газа, но точная сумма не оглашается, поскольку является коммерческой тайной. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает РИА Новости.

«Тариф какой-то будет в соответствии с законодательством Украины, которое сегодня соответствуют требованиям европейского законодательства. Будет установлен Украиной, регулятором, до конца года», — сказал Козак.

При этом он подчеркнул, что Нафтогаз взял на себя все риски по тарифам транзита, регуляторике и работе ГТС Украины. В связи с этим российской стороне удастся избежать новых судебных разбирательств.

По словам Козака, Москва и Киев смогут вновь вернуться к вопросу продления транзита на более длительный срок после 2024 года при условии, что обозначенная схема окажется рабочей. Сейчас у сторон есть договоренность продолжить обсуждение прямых поставок газа на Украину после новогодних праздников.

Также Козак подтвердил выплату «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража . По его словам, это будет выгодно для всех.

Ранее 21 декабря глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер раскрыл детали транзитного договора между Россией и Украиной. По его словам, стороны решили отказаться от новых претензий, а также отозвать арбитражные и судебные иски. Кроме того, российская сторона выплатит 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Также источник в российской газовой компании сообщил о подписании договора между «Газпромом» и «Нафтогазом» в ближайшее время. Он также обозначил объемы поставок на пять лет. Эту информацию подтвердил украинским СМИ источник, знакомый с результатами двусторонних переговоров в Минске. Тариф для транзита будет рассчитан по европейской методологии.

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