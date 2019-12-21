Вернувшийся в Россию Слуцкий пожаловался на голландцев

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий, вернувшийся в Россию после работы в Нидерландах, поделился мнением о голландском футболе. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Слуцкого, голландцы не готовы к каким-либо изменениям, которые способен принести тренер, работающий по иным принципам. Болельщики, специалисты и сами футболисты привыкли к конкретному стилю игры, считает он.

«Европейцы и в принципе люди с иной футбольной философией, на мой взгляд, не очень нужны в Голландии», — пожаловался Слуцкий. Футбол в стране тренер назвал «государством в государстве».

Слуцкий работал в голландском «Витессе» с лета 2018-го по ноябрь 2019-го. Он подал в отставку из-за низких результатов, которые демонстрировала команда. Вместе с тренером из клуба ушли его помощники — братья Алексей и Василий Березуцкие.

19 декабря было объявлено о возвращении Слуцкого в Россию. Он возглавил казанский «Рубин», подписав контракт на пять лет.

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