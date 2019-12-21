Украинский бронеавтомобиль «Новатор» рекордно быстро разогнался

Специализированный бронированный автомобиль «Новатор» успешно завершил ведомственные испытания Государственной пограничной службы Украины. Соответствующий ролик доступен на YouTube.

В подписи к видео утверждается, что в ходе испытаний «Новатор» не только полностью подтвердил заявленные характеристики, но и «продемонстрировал рекорд по нескольким показателям». В частности, машина сумела быстро (за 10,5 секунды) разогнаться с неподвижного положения до скорости 100 километров в час.

Там же говорится, что «Новатор» может быть «рекомендован к допуску в эксплуатацию (после учета предложений) как транспортное средство для доставки пограничных нарядов к местам несения службы на направлениях сосредоточения основных усилий в случае обострения ситуации на государственной границе».

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В феврале 2018 года российский телеканал «Звезда» написал, что время разгона до 100 километров в час российской бронемашины «Тигр» составляет 23 — 35 секунд.

Согласно отрытым источникам, «Новатор» построен на шасси американского полноприводного пикапа Ford F-550.

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