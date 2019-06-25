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Узбекистан купил у России «Тигров»

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Узбекистан закупил у России партию отечественных бронеавтомобилей «Тигр». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации Узбекистана на пятом Международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

Речь идет о закупке модификации ВПК-233136 в специальной комплектации — бронированный корпус автомобиля оснащен дополнительными дверьми, на окна добавлены защитные решетки, на крыше установлены инфракрасные прожекторы и разборная бронезащита стрелка по периметру переднего и заднего люков. Бронеавтомобиль в этой конфигурации вооружен пулеметом ПКМ калибра 7,62 миллиметра в открытой установке.

По словам источника, данные усовершенствования были сделаны специально по запросу узбекской стороны. «Машина может выполнять все задачи, поставленные перед спецподразделениями, и в прямом смысле служить их домом. Не всякий бронеавтомобиль способен на такое», — говорит источник, добавляя, что Ташкент закупил несколько десятков автомобилей.

«Тигр» (ГАЗ-2330) — семейство многоцелевых бронеавтомобилей, производящихся на Арзамасском машиностроительном заводе. Прототип машины, разрабатывавшийся по контракту с Иорданией, был показан в 2001 году. В дальнейшем автомобиль был существенно переработан. Машина находится в серийном производстве с 2005 года. Модификация ВПК-233136 принята на снабжение в МВД России.

Ее основная функция — перевозка личного состава, различных грузов по дорогам общего пользования и по пересеченной местности. В МВД ее используют при проведении контртеррористических операций или операций по пресечению массовых беспорядков. Также машина используется для защиты экипажа и личного состава от огнестрельного оружия и осколков боеприпасов и взрывных устройств.

Кроме России различными модификациями «Тигра» пользуются Армения, Казахстан, Белоруссия, Китай, Словакия, Уругвай, несколько арабских и африканских стран. Некоторые самостоятельно модифицируют российские бронемашины, как, например, Белоруссия, где на основе «Тигра» сконструирован бронеавтомобиль «Лис-ПМ».

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