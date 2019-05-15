Дрон с электрошокером и ослепляющим лазером обещан российским силовикам

Российские инженеры разработали для правоохранительных органов дрон-парализатор с электрошокером и ослепляющим лазером. Об этом «Интерфаксу» сообщил советник гендиректора научно-производственного объединения специальных материалов (НПО СМ) Юрий Кленов.

Новое устройство весит один килограмм, на нем установлена камера, с помощью которой оператор оценивает обстановку и ведет съемку.

Светодиодное или лазерное ослепляющее устройство на беспилотнике вызывает у человека временную потерю зрения без вредных последствий для здоровья.

Помимо этого, дрон может быть оснащен громкоговорителем, сиреной и тепловизором.

Кленов отметил, что новинка предназначена для дистанционной нейтрализации преступника, спрятавшегося в укрытии. Дрон можно применять в городе и за его пределами.

С его помощью можно контролировать закрытые для посещения зоны.

Презентация беспилотника планируется в рамках научно-технического форума «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации» и на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

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