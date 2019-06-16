Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео

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Телеканал «Звезда» опубликовал сюжет о новой модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна» — в конфигурации на шасси БМП-3. Военную технику планируется представить на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

По словам замтехнического директора «Конструкторского бюро точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана» Владимира Уклеева, система работает и днем, и ночью, а также при затрудненных метеоусловиях.

ЗРК предназначен для отражения атак самолетов и вертолетов, уничтожения крылатых ракет, а также подавления легкобронированной техники. «Сосной» могут управлять всего два человека: механик-водитель и оператор-наводчик.

«Самое главное свойство машины — это то, что она радиомолчащая. Обнаружение и наведение ведется в оптическом диапазоне, поэтому противник не обнаруживает эту машину», — подчеркнул Уклеев.

Ранее на полигоне Капустин Яр прошли первые стыковочные боевые стрельбы ЗРК «Тор-М2ДТ» по маневрирующим скоростным воздушным мишеням условного противника.

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