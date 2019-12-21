Раскрыт секрет умеренной трапезы в праздники

Диетолог из американского штата Нью-Йорк Эми Горин раскрыла секрет умеренной трапезы в праздники. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Горин, нужно правильно позавтракать 31 декабря, чтобы праздничный ужин не навредил. Диетолог рекомендует съесть небольшой завтрак, чтобы во время застолья попробовать все блюда и в то же время не переесть. Первый прием пищи должен быть сбалансированным, например, овсяные хлопья, настоянные ночью или смузи из ягод и йогурта. В этих продуктах есть протеин, жиры и клетчатка, отметила Горин.

Отмечается, что за ужином в праздник можно съесть от трех до четырех с половиной тысяч калорий, для их сжигания потребуется около 10 часов в спортивном зале.

Ранее в декабре Роспотребнадзор рассказал о правильном питании зимой. В холодное время года следует потреблять более калорийную пищу и восполнять дефицит витаминов и микроэлементов с помощью витаминных и минеральных комплексов.

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