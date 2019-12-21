Мужу Заворотнюк заблокировали счета

По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что Чернышев и его компании оформлены в Петербурге. Предположительно, заморозка счетов связана с подозрительными финансовыми операциями. При этом фигурист не занимается решением проблемы, поскольку все свое время тратит на помощь жене в борьбе с болезнью, пишет Mash.

20 декабря сообщалось, что Заворотнюк задолжала за услуги ЖКХ около 45,7 тысячи рублей. Женщина не оплатила «коммуналку» за московскую квартиру на улице Улофа Пальме.

На данный момент дела актрисы ведет ее мать Валентина Борисовна. Недвижимость находится рядом с Мосфильмовским прудом и парком-заказником «Долина реки Сетунь». Кадастровая стоимость квартиры площадью 200 квадратных метров превышает 55 миллионов рублей, однако настоящая цена больше в четыре раза. В среднем купить жилье в доме, где расположена квартира, можно за 80-350 миллионов рублей.

Согласно данным госреестра недвижимости, за имущество Заворотнюк, оформленное на нее в 2006 году, не платили с мая 2019 года. Ранее сообщалось о том, что у актрисы нашли еще один долг — неоплаченный налог на недвижимость. Он составил 24 тысячи рублей.

У 48-летней Заворотнюк диагностировали рак мозга после того, как у нее начались сильные головные боли. Эту информацию впервые подтвердили в октябре этого года. В настоящее время актриса проходит курс лечения. Представители Заворотнюк заявили, что не будут комментировать ее состояние.

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