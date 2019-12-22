Заказывавший проституток депутат упрекнул Порошенко за подглядывание

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Богдан Яременко, который попался на заказе проститутки на заседании парламента, упрекнул бывшего президента страны Петра Порошенко за «подглядывание». Свое мнение он опубликовал в Facebook.

«Люди, которые подглядывают в раздевалках, обеспокоены моей нравственностью», — написал Яременко.

Ранее стало известно, что в спортивном клубе «Пятый элемент» обнаружена незаконная система слежки. Владельцем клуба является компания ООО «СОК Монитор», а конечными бенефициарами — Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко.

Полиция возбудила уголовное дело. Виновному в незаконном применении (приобретении, сбыте) технических средств получения информации грозит до четырех лет лишения свободы.

В конце октября Яременко попался на интимной переписке, предположительно, с проституткой на заседании парламента. После этого депутат заявил, что это была провокация, которую он устроил после того, как в СМИ начали публиковать переписку парламентариев, попавшую в объективы фотокамер журналистов.

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