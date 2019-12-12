Депутат от партии Зеленского попалась на интимной переписке на заседании в Раде

Депутат Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Третьякова попалась на интимной переписке во время сессионного заседания парламента. Об этом пишет агенство «Українські Новини».

Судя по кадрам, Третьякова переписывалась с мужем Сергеем Поповым, который заказал новый матрас. Народный депутат эмоционально отреагировала на сообщение от мужа. «Урааааааааа. Люблю тебя сильнее матраса. Секс на новом матрасе. Урааааа», — написала Третьякова.

При этом она настолько обрадовалась покупке, что написала об этом на своей странице в Facebook. «Матрас, на котором сплю, ужасный. Нужно было менять. Благодарность мужу!» — оставила в Facebook короткую запись депутат. Согласно информации на странице Третьяковой в соцсети, с Поповым они поженились 21 сентября 2019 года.

В конце октября на интимной переписке, предположительно, с проституткой на заседании Рады попался депутат от партии «Слуга народа» Богдан Яременко. После этого нардеп заявил, что это была провокация, которую он устроил после того, как в СМИ начали публиковать переписку парламентариев, попавшую в объективы фотокамер журналистов. Такая попытка оправдаться особенно сильно разозлила коллег депутата и общественность.

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