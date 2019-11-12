Стала известна реакция Зеленского на секс-скандал с депутатом

Лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал о реакции президента Украины Владимира Зеленского на секс-скандал с участием депутата из президентской партии Богдана Яременко. Его слова приводит издание «Лiга.net».

По словам Арахамии, узнав про инцидент, Зеленский сильно разозлился. «Вначале он был очень резко настроен вплоть до сложения мандата», — рассказывает он. Однако от этой идеи впоследствии отказались, поскольку проблема носит в большей степени этический характер. «К тому же Яременко объективно сильный дипломат», — добавил он.

Арахамия пояснил, что в истории Яременко людей в целом возмутил не сам факт его переписки с проституткой, а неудачные попытки оправдаться. По его словам, этот инцидент — «последствия турборежима». «Потому что люди фактически живут в парламенте, и личная жизнь у них отсутствует», — пояснил он.

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Ранее Яременко на своей странице в Facebook объявил о намерении покинуть пост главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Заявление было сделано после того, как женщины-депутаты из трех фракций Верховной Рады заявили о намерении добиться отставки попавшего в секс-скандал депутата. Они особо подчеркивали, что наиболее возмутительным является не только поступок Яременко, но и его попытки оправдать себя.

В конце октября Яременко попался на интимной переписке с проституткой на заседании парламента. На фотографии, сделанные журналистами, попал диалог Яременко с женщиной, которая предположительно является проституткой. После этого депутат заявил, что это была провокация, которую он устроил после того, как в СМИ начали публиковать переписку парламентариев, попавшую в объективы фотокамер журналистов.

Однако когда его разыграли пранкеры, депутат был вынужден признать свою ошибку. Он заявил, что сидел в «защищенном углу» и думал, что журналисты не смогут снять экран его телефона. «Одним словом, мудак. Признаю», — сознался Яременко.

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