В раздевалках спортклуба Порошенко нашли систему слежки

В спортивном клубе «Пятый элемент» была обнаружена незаконная система слежки. Об этом сообщает Р-Спорт с ссылкой на пресс-службу госбюро расследований.

В учреждении, которое украинские СМИ связывают с бывшим президентом Украины предпринимателем Петром Порошенко, были обнаружены видеокамеры, спрятанные в вентиляцию раздевалок.

Обыск был обусловлен тем, что Порошенко является фигурантом одного из двух уголовных дел. Правоохранительные органы расследуют причастность бывшего главы государства к сделке по купле-продажи завода «Кузница на Рыбальском».

По факту возбуждено уголовное дело. Виновному в незаконном применении (приобретении, сбыте) технических средств получения информации грозит до четырех лет лишения свободы.

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