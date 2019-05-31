Футбольный клуб раскритиковали из-за стриптиз-шоу в раздевалке

Испанский футбольный клуб «Льянса» отпраздновал переход из третьей лиги Каталонии (седьмой по счету дивизион чемпионата Испании) во вторую, вызвав стриптизершу в раздевалку. После публикации видео в Facebook команды появилось сообщение с объяснениями и извинениями.

Ролик обнародовало местное издание Diari de Girona, которое также выяснило, что заказал шоу секретарь команды Франческ Ромеро. Он сказал журналистом, что удивлен из-за поднявшегося шума, но взял всю ответственность на себя, отметив, что никто в клубе не знал о его намерении.

Ромеро отметил, что само шоу прошло без эксцессов и что после окончания девушка спокойно оделась и ушла. В заявлении клуба также говорится о том, что представление было подарком от «конкретного человека». «Просим прощения у всех, кого это могло задеть», — говорится в публикации.

Секретарь «Льянсы» занимал должность на протяжении четырех лет, однако в конце этого сезона решил покинуть команду.

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