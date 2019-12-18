Глава образовательного комитета Верховной Рады стал «плагиатором года»

Председатель комитета по вопросам науки, образования и инноваций Верховной Рады Сергей Бабак стал «плагиатором года» на Украине. Об этом сообщает «Украинская правда».

В его докторской диссертации обнаружили текстовые заимствования.

«История с плагиатом Бабака началась еще три года назад, осенью 2016 года, когда появилась информация о плагиате в его публикации с работы российского студента», — рассказала представитель организации «Диссергейт» Светлана Вовк. По ее словам, это вызвало дополнительный интерес к научным работам Бабака и весной специалисты «Диссергейта» обнаружили заимствования в тексте его докторской диссертации.

Среди других кандидатов на признание «плагиатором года» были государственный секретарь Министерства финансов Константин Ващенко и брат бывшего президента Украины Виктора Ющенко Петр.

«Диссергейт» ждет реакции партии «Слуга народа», от которой Бабак был избран в Верховную Раду и выдвинут на пост главы комитета.

В конце октября на заседании Рады на интимной переписке, предположительно, с проституткой попался депутат от партии «Слуга народа» и глава Комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко. После этого он заявил, что это была провокация, которую он устроил после того, как в СМИ начали публиковать переписку парламентариев, попавшую в объективы фотокамер журналистов. Такая попытка оправдаться особенно сильно разозлила коллег депутата и общественность.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!