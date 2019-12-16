Избиение депутата от партии Зеленского оказалось инсценировкой силовиков

Избиение депутата Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Михаила Ананченко является инсценировкой Службы безопасности Украины (СБУ) в рамках проведения спецоперации по предотвращению преступления. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что сотрудники СБУ ранее получили информацию о подготовке нападения на Ананченко, исполнители приняли от организаторов денежное вознаграждение. Для установления причастных действия исполнителей были взяты под контроль силовиками.

«С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников указанного покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения "заказанного" народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что обнародование информации позволило зафиксировать действия организатора и исполнителей. В настоящее время СБУ осуществляет расследование организации преступления.

Ранее сообщалось, что вечером 15 декабря двое неизвестных в балаклавах избили депутата Ананченко в украинском городе Сумы. Нападение на парламентария от партии президента Украины Владимира Зеленского произошло возле подъезда его дома. Сам Ананченко выразил надежду на быструю и беспристрастную реакцию на инцидент со стороны правоохранительных органов.

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