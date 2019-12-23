Путин подискутировал о древлянах

Президент России Владимир Путин на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства в Адыгее подискутировал о древлянах с известным сыроваром Олегом Сиротой. Об этом сообщает РИА Новости.

Фермер рассказал российскому лидеру о своем намерении построить коровник, однако для этого нужно было получить разрешение. Один из документов, который нужно было получить Сироте, — заключение Министерства культуры России о том, что на месте предполагаемой стройки нет ничего, что представляет историческую ценность. По его словам, чиновники утверждали, что «у тебя там древляне есть».

«Миллион рублей — и тебе НИИ должно сделать исследование», — рассказал он.

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На это Путин ответил, что древляне были в VII веке нашей эры. Сирота добавил, что они жили на Украине, а «не у нас». «Когда они там жили, не было никакой Украины», — заметил глава государства. По словам фермера, в конечном итоге «мы с ними сторговались» и справка о том, что «древлян нет», обошлась в 200 тысяч рублей.

Сирота добавил, что привез сыр, который Путин хотел попробовать, но, «как обычно, его изъяли», и попросил проконтролировать, чтобы он дошел до президента.

В августе 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев заложил первый камень в строительство новой сыроварни в Истре. В прошлом году подмосковное правительство предусмотрело выделение 100 миллионов рублей на поддержку производителей сыра. Это более чем в полтора раза больше, чем в 2017-м.

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