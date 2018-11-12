Воробьев поздравил изготовившего для Путина сыр фермера

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с победой в международном конкурсе сыровара Олега Сироту, который несколько раз пытался передать свою продукцию президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости.

«У подмосковной сыроварни Олега Сироты — две медали на престижном конкурсе в Австрии. Первые в России, кому это удалось. Молодцы, сильная победа на международном уровне! Пусть она вдохновит и других фермеров нашей области, ведь даже небольшие сыроварни могут стать конкурентом европейцев. Мы со своей стороны поможем и поддержим! Только вперед!» — написал глава региона в своем Instagram в понедельник, 12 ноября.

Сирота несколько раз пытался передать продукцию своего предприятия главе государства, пишет агентство.

1 августа подмосковное правительство выделило сто миллионов рублей на поддержку производителей сыра. Воробьев неоднократно отмечал перспективность этой области сельского хозяйства, в том числе с точки зрения привлечения инвестиций. В проекте сырного кластера, реализация которого начнется в следующем году, принимают участие пять иностранных предпринимателей. В последние годы наблюдается увеличение сыроварен на территории области. Только в прошлом году в фермерском секторе Подмосковья появилось около 20 новых проектов по сырному производству.