Сирота накормил вице-премьера «Новичком»

Вице-премьера России Татьяну Голикову на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) покормили сыром «Новичок». Об этом в пятницу, 25 мая, сообщает РИА Новости.

Голикова приняла участие в переговорах на стенде Ассоциации инновационных регионов России. После интервью к ней подошел сыровар Олег Сирота и предложил попробовать фермерской продукции. «Экспортное название у сыра будет "Новичок"», — сообщил Сирота вице-премьеру.

Материалы по теме Эффект «Новичка» Россия рискует потерять миллиарды, а Европа — дешевый газ. Все из-за Скрипаля

Голикова также попробовала безлактозный сыр, вымоченный в крымском красном сухом вине. По словам сыровара, фермерский экологический сыр в Германии стоит от 20 евро. В России его стоимость начинается от 800-1500 рублей за головку, отметил Сирота.

В апреле Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) сообщила, что в марте-апреле получила пять заявок на регистрацию торгового знака «Новичок» для розлива алкогольной и безалкогольной продукции, а также для производства лекарств.

Кроме того, российские сельхозпроизводители представили на одной из выставок подсолнечное масло бренда «Новичок». Авторы бренда рассказали, что придумали концепцию и оформление самостоятельно и хотели порадовать участников и посетителей выставки своей шуткой.

Название «Новичок» стало популярным после инцидента в британском городе Солсбери, где в начале марта были отравлены осужденный за шпионаж бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!