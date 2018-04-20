В России сделали съедобный «Новичок»

Фермер из Димитровграда Ульяновской области Алексей Якушев представил на сельскохозяйственной выставке масло «Новичок», сообщает «Ульяновск онлайн».

По словам Якушева, это шуточное название. «Мы хотели порадовать людей, поднять им настроение. Появилась такая идея, сами разработали дизайн бутылки», — сказал порталу фермер.

Как сказал Якушев «Комсомольской правде», он не планирует выпускать масло в широкую продажу. По словам мужчины, он сделал ограниченную партию для друзей.

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Вместе с тем, в комментарии радиостанции «Говорит Москва» Якушев допустил поставки в Великобританию: «Вот эта вся политика Запада дошла до маразма. Раз они хотели увидеть этот "Новичок", пусть видят теперь. Пусть отведают "Новичка"! Тем более, у нас действительно хорошая продукция: без удобрений и химии сделанная. Я думаю, что им понравится».

В британском городе Солсбери 4 марта в бессознательном состоянии были найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, предположительно, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Лондон считает причастным к отравлению Скрипалей Москву, которая отвергает обвинения. Организация по запрещению химического оружия не установила страну происхождения яда, но подтвердила, что полковника и его дочь отравили нервно-паралитическим ядом.

Юлия Скрипаль пришла в себя в конце марта, ее отец — в начале апреля.

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