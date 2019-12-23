Россиян предупредили о массовом срыве полетов в новогодние праздники

Российских путешественников предупредили о возможном массовом срыве авиаперевозок в предстоящие новогодние праздники. Письмо с соответствующим текстом, направленное заместителю министра транспорта России Александру Юрчику, опубликовано на сайте Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Так, в документе говорится, что авиакомпании могут столкнуться с критической ситуацией, поскольку Минтранс не принял решения по поводу эксплуатации примерно 30 самолетов. Отмечается, что перелеты на них были запланированы на период новогодних праздников.

«Невключение такого большого количества ВС (воздушных средств — прим. «Ленты.ру») в приложения к соответствующим соглашениям делает невозможным их включение в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников», — уточняется в письме.

В декабре сообщалось, что каждый второй российский путешественник любит праздновать Новый год в домашней обстановке. В частности, около трети респондентов (33 процента) остались недовольны прежними поездками за границу на новогодние каникулы и заявили, что «дома все-таки лучше». Многие пожаловались на неоправданные ожидания от отпуска.

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