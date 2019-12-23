Россию уличили в нежелании возвращать украденное из-за рубежа

Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) уличила Россию в нежелании возвращать украденное из-за рубежа. В заключении экспертов говорится, что объемы арестованных за рубежом активов российских коррупционеров и других преступников несоизмеримо меньше масштабов вывода сомнительных капиталов.

Отмечается, что за период с 2014 по 2016 год СКР арестовал активы на общую сумму 368 миллионов рублей, включая недвижимость, автомобили, яхты, денежные средства и предметы искусства в четырех странах. При этом, по данным Росфинмониторинга, объемы сомнительных операций с выводом средств за границу только в 2014 году составили 1,5 триллиона рублей.

В 2018 году этот показатель находился на уровне 73 миллиардов рублей, следует из подсчетов ЦБ. В FATF заявили, что «от России можно было ожидать более высоких показателей» в вопросе возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг. У проверяющих возникли сомнения в достаточном охвате расследований.

По данным FATF, недвижимости у россиян больше всего в Лондоне, Нью-Йорке, Майами и Испании. По оценке Bloomberg, общая стоимость активов, выведенных из России за 25 лет — 750 миллиардов долларов, это почти половина ВВП.

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