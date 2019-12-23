В России появится приложение для проверки качества воды

В России создадут мобильное приложение, с помощью которого потребители смогут проверять качество бутилированной минеральной воды. Об этом «Известиям» сообщили в комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Члены Совфеда попросят прокуратуру проверить российские регионы, в которых зарегистрировано больше всего производителей воды, после чего будет создан открытый реестр скважин и производителей, которые имеют разрешение на ее розлив и продажу. После этого, как предлагает Роспотребнадзор, в России введут регистрацию всех видов воды в упаковке, а также маркировку минеральной воды цифровыми штрихкодами. Их и будет считывать специальное приложение. При этом эксперты считают, что это может привести к подорожанию продукции.

Газета отмечает, что однозначного понимания, какая доля рынка бутилированной воды является контрафактом, на данный момент нет. Ассоциация «Антиконтрафакт» заявляла, что по итогам проверки минеральной и питьевой воды в 31 городе России доля контрафакта составила 70 процентов, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов называл цифры от 25 до 30 процентов, спикер Совфеда считает, что она приближается к 80-ти.

В России до 2024 года будет реализован национальный проект «Демография», среди целей которого — мотивация вести здоровый образ жизни и правильно питаться.Общий бюджет нацпроекта составит более трех триллионов рублей.

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