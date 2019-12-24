Мошенники воспользовались новогодним настроением и атаковали пользователей сети

Киберпреступники воспользовались новогодним настроением пользователей сети и провели серию атак для кражи данных аккаунтов и другой личной информации. На активность мошенников обратила внимание международная антивирусная компания ESET, отчет которой поступил в «Ленту.ру».

Специалисты обнаружили новый тип фишинговых атак, нацеленных на пользователей PayPal. В письмах, рассылаемых на электронную почту, предупреждают о «подозрительной активности» и угрожают заморозить деньги на счетах в случае отказа подтвердить личность.

При переходе по ссылке жертва попадает на ненастоящую страницу, копирующую PayPal. На ней просят ввести логин и пароль от аккаунта. Помимо этого, для «верификации» также просят и дополнительные данные: полное имя, адрес, данные о картах, а также логин и пароль от банковских профилей. После заполнения юзеру присылают уведомление о «восстановлении доступа».

Ранее сообщалось, что 74 процента российских пользователей интернета подключаются к общим сетям Wi-Fi в отелях, аэропортах и торговых центрах. По мнению специалистов, такие действия могут быть опасны, если не озаботиться проблемой защиты трафика.

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