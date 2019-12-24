Россия захотела брать с Белоруссии больше денег за газ

Россия хочет повысить цену на газ для Белоруссии в 2020 году. Об этом глава республики Александр Лукашенко заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Фрагмент интервью появился на сайте белорусского президента.

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По его словам, в настоящее время стоимость тысячи кубометров российского газа для Белоруссии составляет 127 долларов, а со следующего года может поднять до 152 долларов.

Белоруссия ранее предлагала снизить стоимость газа для страны до уровня Смоленской области. В Минске утверждали, что это необходимо для обеспечения равных условий для субъектов хозяйствования в рамках интеграции двух стран. Однако президент России Владимир Путин заявлял, что считает предложение странным в условиях отсутствия общих законов и наднациональных органов.

Президент разъяснил, что средневзвешенная цена на газ по России составляет 70 долларов. Чем дальше регион находится от мест добычи, тем больше цена дотируется. «Смоленск относится к такой зоне, где дотирование самое высокое», — сказал Путин. По его словам, для России было бы странно дотировать всю белорусскую экономику также, как самую дотируемую область страны.

Путин добавил, что у Белоруссии и без того самые низкие закупочные цены на газ из возможных для иностранных партнеров. Для сравнения, стоимость тысячи кубометров для Европы составляет 200 долларов, указал Путин.

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