Российскому региону выделили 38 новых школьных автобусов

Власти Мордовии выдали 18 представителям районов республики и столицы региона ключи от 38 новых школьных автобусов. Об этом сообщается на сайте местного правительства.

«[Благодаря новым автобусам] мы серьезно укрепим имеющиеся и откроем еще семь новых школьных маршрутов», — заявил глава республики Владимир Волков. По его словам, в республике ежедневно перевозится более 4,2 тысячи школьников, и их число растет с каждым годом.

Также Волков сообщил, что в регион доставили первый мобильный детский технопарк, который в дальнейшем позволит детям осваивать лазерные и компьютерные технологии, основы виртуальной реальности, 3D-моделирования, робототехники и других инженерных направлений.

Отмечается, что общая стоимость новой современной техники составила 77 миллионов рублей.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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