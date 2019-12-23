В Чечне открыли Дом научной коллаборации для детей

В Чечне на базе Грозненского государственного нефтяного технического университета открыли центр развития современных компетенций детей «Дом научных коллабораций имени Яндарова». Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал заместитель науки и образования республики Ахмед Усманов, это первое подобное учреждение в регионе. «Мы возлагаем на него большие надежды, ведь истинное образование должно начинаться с профориентации ребенка, его подготовки к поступлению», — пояснил он.

Известно, что обучаться на бесплатной основе в центре смогут дети в возрасте от 5 до 18 лет. В частности, там будут действовать площадки для тестирования, специализированные лаборатории, кабинет технологии, коворкинг для творческих стартапов, интерактивный музей науки, зона для занятий шахматами, а также медиа-библиотека.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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