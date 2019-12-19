В Приамурье открыли Дом научной коллаборации для детей

В Благовещенске при Амурском государственном университете (АмГУ) открыли Дом научной коллаборации имени академика Луценко. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что учреждение представляет из себя центр развития современных компетенций детей, где они могут научиться программированию, роботостроению, работе на 3D-принтере, а также изучить геномную инженерию, биоинформатику, информационные технологии.

Предполагается, что занятия помогут детям в выборе будущей профессии. «Спрос большой, я думаю, он будет только увеличиваться», — отметила директор дома научной коллаборации Виктория Еремина.

Известно, что на создание центра развития было выделено восемь миллионов рублей.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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