Избивавшего дочерей россиянина арестовали только после смерти одной из них

Суд в Ханты-Мансийском автономном округе отправил в СИЗО 34-летнего жителя Нефтеюганска, который систематически бил своих детей и однажды избил дочь до смерти. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Органы опеки передали отцу детей трех- и четырехлетнего возраста в ноябре после того, как погибла его бывшая супруга, мать девочек. По данным следствия, в декабре мужчина постоянно применял силу в отношении двух своих дочерей. Вечером в субботу, 21 декабря, он напился и несколько раз ударил младшего ребенка по голове и телу. От полученных травм девочка умерла на следующий день.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что

старшая сестра госпитализирована после побоев.

Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего») и части 2 статьи 117 УК («Истязание, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц»).

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