Лукашенко рассказал о страхе перед украинскими националистами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о страхе перед приходом к власти на Украине радикальных националистов. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Эту тему белорусский лидер поднял, рассуждая о возможном вступлении Украины в НАТО. По его словам, это не добавит безопасности региону, создав угрозы для Минска и Москвы. «Конечно, лучше бы было, если бы Украина проводила такой курс, как это было ну хотя бы после распада Советского Союза», — сказал он. В то же время президент отметил, что вступление Украины в НАТО не самая большая угроза, которая может исходить из Киева.

По его словам, будет хуже, если к власти придут радикальные националисты, получив тем самым доступ ко всему украинскому вооружению. Он указал на то, что о существовании таких сил на Украине знают все, однако сказать, являются ли они меньшинством или население поддерживает их идеи, представляется сложным. По его словам, приход таких людей к власти «будет страшнее, чем НАТО».

Ранее Лукашенко заявил, что страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии. Политик предупредил, что любое посягательство России на территории соседнего государства втянет мировое сообщество в войну.

Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции страны. В декабре стало известно, что такую политику поддерживают более половины населения Украины. При этом 18 процентов украинцев высказывают мнение о необходимости внеблокового статуса Украины, 9 процентов — выступают за военный союз Украины с Россией и другими странами СНГ.

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