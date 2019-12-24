Кадыров рассказал о споре с Дагестаном за землю

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о территориальных разногласиях с Дагестаном и Ингушетией в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой вел ЧГТРК «Грозный».

Кадыров отметил, что в Дагестане знают о принадлежности Кизлярского района Чечне. «Они подали в суд, идет спор, хотя они явно понимают, что не правы, зная на семь миллиард процентов, что это наша территория», — сказал он.

Глава Чечни также напомнил о территориальных разногласиях с Ингушетией, которые завершились в 2018 году. По его словам, если бы чеченский народ не относился бы к ингушскому народу «по-братски», часть земель бы забрали. «Если они будут заигрываться, мы заберем свои села обратно. У нас есть юридические права на это, хотя мы молчим», — заключил Кадыров.

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Между Чечней и Дагестаном есть участки, на которых граница не определена четко, в частности Кизлярский район. Так, в июне жители этой дагестанской территории снесли указатель Чечни, который находился на ее территории, между Кизляром и Шелковским районом. С начала 2019 года регионы ведут совместную работу по определению границ, которая должна была завершиться в декабре.

У Чечни также есть территориальный спор с Ингушетией. В прошлом году власти двух республик заключили соглашение о границе, согласно которому Чечне отходил ряд территорий. В Ингушетии заявляли, что договор одобрил парламент, однако депутаты сообщили о фальсификации.

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