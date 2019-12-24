Врачи удалили пациенту девятикилограммовую почку

Хирурги удалили жителю английского города Бейзингстоук, графство Гэмпшир, почку весом 9,5 килограмма. Об этом сообщает издание The Sun.

В 2002 году врачи диагностировали у Дейва Уэйтли (Dave Whatley) поликистоз почек. В результате этого заболевания почки увеличиваются, так как в них формируются группы заполненных жидкостью мешочков. В итоге орган теряет способность фильтровать кровь.

В 2012 году Уэйтли удалили первую почку весом 7,4 килограмма, а через два года ему пересадили здоровый орган.

В декабре 2019 года британец перенес операцию по удалению второй больной почки, вес которой составил 9,5 килограмма, а диаметр — около 30 сантиметров. Процедура длилась семь часов.

Пациент признался, что испытал облегчение после операции — до нее он «как будто носил в себе троих детей». Из-за болезни он постоянно жаловался на боль и усталость.

Почка Уэйтли в 120 раз превысила нормальные размеры для взрослого человека и считается крупнейшей в мире. Мужчина ожидает, что статья о его органе появится в Книге рекордов Гиннесса.

Ранее сообщалось, что американка пожертвовала почку бывшему однокласснику, с которым ходила на выпускной вечер 40 лет назад. Женщина оказалась единственным подходящим донором.

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