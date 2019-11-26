Врачи удалили пациенту почку весом с двух новорожденных

В Индии врачи извлекли из пациента почку весом 7,4 килограмма. Об этом сообщает издание BBC News.

Больной страдал от аутосомно-доминантной поликистозной болезни почек — наследственного заболевания, которое приводит к появлению кист и увеличению размера почек. Доктор Сачин Катурия (Sachin Kathuria) из больницы города Дели подчеркнул, что врачи не всегда удаляют орган, если отсутствуют симптомы инфекции и внутреннего кровотечения. По его словам, даже больные почки могут продолжать выполнять функцию фильтра в организме.

«Однако у этого пациента была тяжелая инфекция, на которую не действовали антибиотики, — пояснил Катурия. — Из-за огромного размера почки у него возникли проблемы с дыханием. У нас не было другого варианта, кроме как извлечь паразитирующий орган». Текущее состояние больного не уточняется.

«Его вторая почка еще больше», — добавил он. Катурия отметил, что по версии Книги рекордов Гиннесса, самая тяжелая почка в мире весила 4,5 килограмма. Однако он утверждает, что в медицинских журналах по урологии были описаны случаи, когда почка больного достигала девяти килограммов.

Теперь индийские хирурги решают, стоит ли фиксировать этот случай в Книге рекордов Гиннесса. Отмечается, что общая масса почки взрослого человека составляет в среднем 120-150 граммов.

В январе сообщалось об уникальной мутации, из-за которой почка британца Хэмиша Робинсона (Hamish Robinson) располагается в его бедре. Не исключено, что ребенок оказался единственным носителем этой патологии. У нее нет названия, поэтому работающие с ним врачи используют выражение «синдром Хэмиша».

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