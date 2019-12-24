Укравший сумку на рынке россиянин носил с собой самодельную бомбу

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Кирове укравшего сумку россиянина и нашли у него бомбу. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает в своем Telegram-канале издание Baza.

Павел Тихонов попался на краже сумки у женщины на одном из городских рынков. Когда правоохранители решили досмотреть задержанного, выяснилось, что он носил с собой самодельное взрывное устройство (СВУ).

Мужчина сделал его из аудиоплеера и емкости с порохом. К СВУ была приделана коробка с мелкокалиберными пулями и дробью, которые служили бы поражающими элементами, однако у бомбы не было детонатора и элементов питания. Тихонов был арестован и отправлен в СИЗО, мотивы изготовления СВУ устанавливаются.

23 октября стало известно, что свидетель по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Мухаммаджон Турдиев собирался взорвать военный корабль во Владивостоке весной 2017 года. В суде он рассказал, что в марте 2017 года получил задание устроить взрыв на одном из военных кораблей в порту Владивостока. Боевик отметил, что хорошо ориентировался и понимал, как можно заложить СВУ и взорвать один или несколько кораблей.

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