Xiaomi выпустила дешевую замену Mi Band

Xiaomi представила бюджетные смарт-часы Haylou LS01. Модель имеет набор спортивных функций и пульсометр, передает Gizmochina.

Устройство получило прямоугольный 1,3-дюймовый LCD-дисплей и силиконовый ремешок. На внутренней стороне девайса находится пульсометр, аксессуар защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP68. Haylou LS01 получили аккумулятор емкостью 210 миллиампер-часов, который обеспечивает автономность до 14 суток.

По набору функций Xiaomi Haylou LS01 практически соответствует Mi Band от того же производителя, поэтому рассматривается как дешевая замена браслета. Кроме встроенного шагомера часы имеют специальное ПО с девятью режимами тренировок. Также аксессуар умеет отслеживать качество сна и получил умный будильник. Девайс может работать со смартфонами на Android и iOS.

Стоимость смарт-часов составила 99 юаней, или около 900 рублей. Для сравнения, цена популярного фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 4 начиналась с 169 юаней (1500 рублей). На данный момент Haylou LS01 доступны для заказа в Китае, о глобальном релизе устройства не сообщается.

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