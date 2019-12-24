Держатели карт «Мир» смогут получить перед Новым годом 10 процентов кэшбэка

В преддверии Нового года проводится масштабная федеральная кампания «Кэшбэк кэшбэков», в рамках которой держатели карт «Мир» любого банка по всей России смогут получить кэшбэк в размере 10 процентов. Предложение действует в любом специализированном магазине, относящемся к одной из трех категорий: бытовая техника и электроника, косметика и парфюмерия, товары для детей. По мнению представителей платежной системы, это предложение будет особенно востребовано и позволит россиянам сэкономить на самых популярных категориях подарков.

В программе лояльности национальной платежной системы «Мир» участвует более 400 магазинов-партнеров в 25 регионах страны. Максимальный кэшбэк у ряда партнеров может достигать 20 процентов. Список предложений с кэшбэком по «Миру» регулярно обновляется.

