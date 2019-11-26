В Европу придет «Мир»

Компании из Великобритании начнут принимать к оплате карты российской системы «Мир». Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Планируется, что транзакции будут обрабатываться в рамках партнерского проекта Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») и процессинговой компании PayXpert. НСПК планирует и далее развиваться в Европе, зарабатывая на эквайринге — техническом обеспечении приема банковских карт в магазинах и интернете.

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Ожидается, что возможность приема карт «Мир» будет востребована у британских компаний, продающих товары и услуги в России, а также российским туристам.

Помимо Великобритании, PayXpert присутствует на французском, немецком, испанском рынках, а также в некоторых странах Азии.

Платежная система «Мир» была создана в 2014 году после введения антироссийских санкций, одним из последствий которых стала блокировка карт российских банков, попавших под ограничения.

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