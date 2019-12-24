Россиянин многолетними издевательствами довел жену до попытки самоубийства

В Смоленской области суд вынес приговор местному жителю, чья жена попыталась покончить с собой из-за многолетних издевательств с его стороны. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, супруги находились в браке шесть лет, и все это время мужчина избивал женщину, а также «допускал оскорбительные и унижающие человеческое достоинство высказывания». Она не выдержала «угроз и жестокого обращения» и попыталась покончить с собой, но выжила.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 110 УК («Доведение лица до покушения на самоубийство путем жестокого обращения с потерпевшим»). Суд приговорил его к трем с половиной годам условного срока и потребовал выплатить более 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ранее суд в Ханты-Мансийском автономном округе отправил в СИЗО 34-летнего жителя Нефтеюганска, который систематически бил своих детей и однажды избил дочь до смерти. Органы опеки передали отцу детей трех- и четырехлетнего возраста в ноябре, после того как погибла его бывшая жена, мать девочек. 21 декабря, он напился и несколько раз ударил младшего ребенка по голове и телу. От полученных травм девочка умерла на следующий день.

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