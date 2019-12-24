Трампу захотели предъявить новые обвинения в рамках импичмента

Демократы захотели предъявить президенту США Дональду Трампу новые обвинения в рамках импичмента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ юридического комитета нижней палаты, направленный в апелляционный суд столичного округа Колумбия.

Противники Трампа от Демократической партии заявили о новых выявленных злоупотреблениях президента, которые также попадают под импичмент. Они сослались на бывшего юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана и потребовали через суд допросить его как свидетеля. Если показания Макгана подтвердятся, то комитет будет рекомендовать новые статьи импичмента в дополнение к имеющимся.

19 декабря, палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента страны, посчитав его виновным в злоупотреблении властью. За это решение выступили 230 законодателей, против — 197. Трамп посчитал, что его противники пытаются отменить результаты президентских выборов и потребовал провести суд по процессу импичмента в Сенате США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!