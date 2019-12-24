Критики выбрали лучшие российские сериалы года

Стали известны лучшие российские сериалы года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сайта «Кино-Театр.ру».

В опросе принимали участие 18 ведущих российских экспертов. Каждый из них выделил три из 148 проектов продолжительностью более четырех серий.

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Критики выбрали в качестве лучших проектов уходящего года «Шторм» Бориса Хлебникова и «Эпидемию» Павла Костомарова. Их упомянули 12 и 11 раз соответственно.

«Шторм» рассказывает историю работника отдела по борьбе с коррупцией Сергея Градова, который идет на должностные преступления, чтобы раздобыть деньги на дорогостоящее лечение тяжелобольной жены. Его друг Юрий Осокин, работающий в полиции, в ходе расследований череды преступлений начинает понимать, что к ним причастен Градов.

В сюжете «Эпидемии» речь идет о неизвестном вирусе, охватившем Москву и другие города. Главный герой отправляется в Карелию, чтобы спрятаться в доме-корабле и переждать пандемию.

Ранее в декабре российские зрители назвали главные сериалы уходящего года. В первую тройку были включены такие шоу, как «Чернобыль», «Почему женщины убивают» и «Любовь, смерть и роботы».

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