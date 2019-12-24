Россиянам посоветовали отказаться от заготовок к Новому году

Делать заготовки для салатов, закусок и других блюд за несколько дней до празднования Нового года может быть опасно для здоровья, и от этого лучше отказаться. Об этом «Интерфаксу» рассказали в Роспотребнадзоре.

В службе отметили, что у всех продуктов есть срок годности, и у заготовок он обычно составляет от 6 до 18 часов. После этого в них начинаются процессы микробиологической порчи. «На первый взгляд они не видны, но употребление пищи, сроки годности которой истекли, может вызвать пищевое отравление», — сказали агентству в пресс-службе организации.

Все ингредиенты для новогодних блюд и съедобные остатки после застолья надо хранить только в холодильнике, посоветовали россиянам. Исключение может быть сделано только для целых, ненарезанных фруктов.

В Роспотребнадзоре добавили, что при покупке продуктов стоит обращать внимание на сроки годности и написанные на этикетке условия хранения. Если товары хранились неправильно, брать их не рекомендуется.

Ранее россиянам назвали самые проблемные ингредиенты салата оливье. Ими оказались картофель из-за его подверженности порче, а также крылья и бедра куриных тушек.

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