ФСБ задержала россиянина за госизмену

Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе гражданина России Ивана Яцкина, обвиняемого в государственной измене. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, мужчина был арестован в Крыму, а затем этапирован для следственных действий в Москву.

29 ноября ФСБ сообщила о задержании в Севастополе подозреваемой в госизмене гражданки России. По данным спецслужб, женщину завербовали украинские спецслужбы. Она работала гражданским специалистом на Черноморском флоте. Предполагаемая шпионка копировала проходящие через ее делопроизводство документы и накладные, а затем передавала их иностранной разведке.

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