Описана деятельность предполагаемой украинской шпионки на Черноморском флоте

Предполагаемая украинская шпионка, о задержании которой сообщила ФСБ, копировала документы и накладные на Черноморском флоте. Об этом сообщил изданию «Подъем» источник в силовых структурах Крыма.

По его словам, женщина работала гражданским специалистом на флоте. Ее сотрудничество с украинскими спецслужбами заключалось в том, что она копировала проходящие через ее делопроизводство документы и накладные, а затем передавала их иностранной разведке.

Женщину задержали не на работе, в настоящее время она уволилась. Суд Севастополя арестовал ее на два месяца.

Ранее 29 ноября депутат Госдумы Дмитрий Белик сообщил, что подозреваемая в шпионаже оказалась служащей Черноморского флота.

О задержании женщины ФСБ сообщила утром 29 ноября. По данным российских спецслужб, гражданку России завербовали украинские спецслужбы. Она подозревается в сборе секретной информации военного характера. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

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