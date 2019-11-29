Предполагаемая украинская шпионка оказалась служащей Черноморского флота

По подозрению в государственной измене в Севастополе задержана служащая Черноморского флота, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 29 ноября.

По мнению парламентария, это «один из сотен фактов, доказывающих, что против нашей страны ведется масштабная шпионская война».

О задержании женщины стало известно в пятницу утром. По данным ФСБ, гражданку России завербовали украинские спецслужбы. Она подозревается в сборе секретной информации военного характера. Возбуждено уголовное дело.

5 июня ФСБ задержала ученого Романа Ковалева, возглавлявшего Центр теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИмаш, по подозрению в госизмене. Он был начальником Виктора Кудрявцева — в прошлом году его обвинили в передаче секретных сведений о гиперзвуковых технологиях.

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