Совфед пожаловался на троллинг из-за законопроекта о домашнем насилии

Совет Федерации после публикации законопроекта о семейно-бытовом насилии столкнулся с троллингом, пожаловалась председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Ее цитирует ТАСС во вторник, 24 декабря.

«Мы столкнулись с такой организованной кампанией — нас просто троллили. Направление предложений или полного отрицания закона, написано под копирку», — сказала Матвиенко на итоговой пресс-конференции.

Она подчеркнула, что действие законопроекта не коснется деяний, которые уже подпадают под КоАП и УК. По ее мнению, в законодательстве достаточно «серьезных и суровых мер наказания».

По ее словам, разрабатываемый закон нацелен именно на профилактику бытового насилия. В частности, речь идет об оказании психологической поддержки, создании кризисных центров.

19 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин осудил насилие в семье. Отвечая на вопрос об обсуждаемом в обществе законопроекте, он признался, что документ не читал, но узнал детали от спикера Совфеда.

В конце ноября на сайте Совета Федерации появился законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. В частности, виновных в семейном насилии предлагается ставить на профилактический учет. В РПЦ считают принятие закона в текущей редакции недопустимым.

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