Раскрыт возможный ответ России на санкции США

В российском МИД назвали варианты ответа на американские санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом рассказал замглавы ведомства Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

Он отметил, что в качестве ответной меры Москва может расширить список граждан США, которым запрещен въезд в Россию. Рябков уточнил, что это не затронет американский бизнес и инвесторов.

Дипломат заявил, что попавшие под санкции узнают об этом в момент, когда будут запрашивать визу в Россию. «Их списки, американские, по ограничениям на въезд в США зачастую становятся достоянием гласности, у нас такой практики нет», — подчеркнул Рябков.

По его словам, ограничительные меры могут ввести в отношении тех, кто инициировал санкции против «Северного потока-2». Дипломат добавил, что в Конгрессе предлагается «больше десятка» законопроектов, подразумевающих антироссийские санкции.

21 декабря стало известно, что санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на 2020 финансовый год, который подписал президент США Дональд Трамп.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что проект будет завершен несмотря на новые ограничения, хотя на это и потребуется на несколько месяцев больше, чем было запланировано.

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