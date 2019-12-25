«Билайн.Аналитика» узнала о занятиях москвичей в пробках

Исследовательский проект «Билайн.Аналитика» изучил мобильный трафик в московских пробках в декабре 2019 года и выяснил, чем занимаются москвичи на наиболее загруженных участках дорог. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе оператора.

Результаты основаны на обработке обезличенного массива больших данных по потреблению мобильного интернет-трафика клиентами «Билайна», давшими согласие на обработку данных. Загруженные участки дорог были выбраны с помощью сервиса «Яндекс.Пробки».

Москвичи предпочитают использовать свой смартфон в пробках для просмотра социальных сетей — 54,5 процента трафика приходится на такие ресурсы как «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram и Twitter; просмотр видео (YouTube и Rutube) занимает 35,5 процента от общего объема трафика; на общение в мессенджерах (Whatsapp, Viber, Telegram, Skype) уходит 9 процентов мобильного интернета; навигация, онлайн-игры и другой контент занимают около 1 процента трафика. Эта тенденция одинакова для всех проанализированных магистралей.

В первую пятерку рейтинга «качающих» пробок вошли заторы от Якиманского проезда до Боровицкой площади — 38 процентов от общего проанализированного трафика в пробках Москвы, от Звенигородского до Варшавское шоссе на ТТК —15 процентов, на пересечении МКАД с Каширским шоссе — 15 процентов, от Волгоградского проспекта до шоссе Энтузиастов на ТТК — 12 процентов и от Волковского до Ярославского шоссе на МКАД —10 процентов.

При этом средний трафик на пользователя на участке пересечения МКАД с Каширским шоссе почти на 50 процентов выше, чем на участке ТТК от Звенигородского шоссе до Варшавского шоссе.

Анализировались данные на период с 17 по 23 декабря 2019 года. Если сложить весь скачанный трафик за 7 дней декабря, то он будет сопоставим с непрерывным просмотром фильма длиною в 20 лет.

Чтобы подготовить сеть в Москве к увеличенной нагрузке и обеспечить стабильную и непрерывную работу мобильного интернета, «Билайн» реализовывает самую масштабную программу модернизации инфраструктуры в истории компании — «Москва #Суперсити». В ходе программы модернизации «Билайн» обновил тысячи существующих базовых станций и установил дополнительное оборудование в новых местах. На половине сети была активирована технология Carrier Aggregation, которая использует одновременно несколько диапазонов частот для доступа в мобильный интернет. В результате увеличилась скорость мобильного интернета, значительно улучшились показатели стабильности передачи данных, а также увеличилась площадь непрерывного покрытия сети LTE.