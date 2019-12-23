«Билайн» назвал 20 самых необычных базовых станций в России

«Билайн» составил список самых необычных базовых станций и самых экстремальных мест, в которых они находятся. В 2019 году «Билайн» проводит в Москве масштабную модернизацию сети и к декабрю 2019 года уже более 96 процентов базовых станций заменены на современное оборудование. В результате увеличилась скорость мобильного интернета, расширилось покрытие сети, значительно улучшились показатели стабильности передачи данных.

По итогам 2019 года количество базовых станций сети LTE «Билайн» увеличилось на 47 процентов, говорится в сообщении компании. По итогам 10 месяцев текущего года Роскомнадзор признал «Билайн» лидером по росту сети 4G.

Сразу в нескольких российских городах находятся станции, расположенные не на земле. Так, в Санкт-Петербурге каждое лето устанавливают базовые станции на воде. Они располагаются на пирсах, открытых в сезон навигации по Неве на Дворцовой и Английской набережных. Станции обеспечивают связью многочисленных туристов и пассажиров катеров, отправляющихся в Петергоф.

В Пермском крае антенны базовой станции размещены в уникальном геологическом памятнике - Кунгурской ледяной пещере. Они помогают туристам делиться своими эмоциями в социальных сетях прямо из пещеры.

В Свердловской области есть базовая станция, которая установлена на глубине 24 метра. Она работает на нижних уровнях обогатительного комбината и обеспечивает связью его работников.

В Волгограде есть базовая станция, расположенная ниже уровня воды. Она установлена ниже турбин ГЭС на глубине 10 метров. Благодаря ей мобильной связью пользуются ремонтные бригады.

Базовые станции будущего – для гигабитных скоростей и интернета вещей находятся пока только в Москве. В районе стадиона Лужники в тестовой зоне установлена базовая станция 5G, которая не только выдает скорость более 3 гигабит в секунду, но и является инновационной разработкой – ее размер в два раза меньше обычной базовой станции. Кроме того, все базовые станции Москвы готовы связать умные вещи в единую сеть. Сеть интернета вещей (IoT) активирована на всей территории столицы.

Еще ряд базовых станций работает в экстремальных условиях. Самая северная из них построена в условиях вечной мерзлоты на территории полуострова Ямал в населенном пункте Сабетта. Она работает при температуре минус 60 градусов и ветре 30 метров в секунду.

К базовой станции, установленной на горе Белая, доступ в зимний период возможен только на снегоходе. Обслуживающей бригаде нужно ехать 15 километров по горе, преодолевая снежные заносы и ледяные барханы. Другая подобная базовая станция располагается на высоте 400 метров на горе Лысая в Мурманской области. В зимнее время к ней можно попасть только по канатной дороге или на снеготраке.

В населенном пункте Верхняя Мара базовая станция стоит на глиняной почве с уклоном в 30 градусов. Заезд на автотехнике возможен не более 30 дней в году. Остальные 335 дней обслуживающие бригады добираются до нее пешком.

Еще ряд станций имеет необычную прописку или непривычную конструкцию. Так, базовые станции на объектах ЮНЕСКО устанавливаются так, чтобы не повредить и не изменить внешний вид фасада. На территории Казанского кремля антенны установлены в бойницах крепостной стены. В Санкт-Петербурге на исторических памятниках базовые станции тоже маскируются – для этих объектов используются специальные малогабаритные антенны, которые крепятся в незаметных местах и обязательно красятся в цвет фасада.

Базовые станции, помогающие совершать космические путешествия, установлены на космодроме Восточный.

В действующих АЭС также размещаются базовые станции. Среднее время прохода технических специалистов для обслуживания такой базовой станции составляет около 2 часов, поскольку на таких объектах существует особый пропускной режим.

Самая загруженная базовая станция находится в селе Большое Козино. Во время фестиваля AFP через нее проходит ежедневный трафик, который в несколько раз больше средних значений.

Рядом с границей с Грузией на высоте 2100 метров над уровнем моря расположена базовая станция, при строительстве которой была использована ослиная упряжка. Район удален от Махачкалы на 250 километров и подъездной дороги к месту установки нет. При строительстве оборудование подвозили на ослах, которые были предоставлены местными жителями и администрацией села.

В Карачаево-Черкесской республике установлена базовая станция, доступ к которой без специальной автотехники невозможен в любое время года. Оборудование завозилось на вездеходах, глубина дорожной колеи в некоторых местах составляла до 70 сантиметров.

Базовая станция, расположенная на территории Кавказского заповедника, питается от энергии солнца. В заповеднике нельзя провести электричество, и она подключена к солнечным батареям.

В Махачкале есть базовая станция, разделенная на части. Уникальность объекта в том, что на нем впервые были использованы новые технические решения: антенны разместили на 3 отдельных световых опорах, расположенных в 30 метрах друг за другом.

Одна из самых высоких базовых станций расположена на Алтае. Высота подвеса антенн составляет около 3 километров над уровнем моря.

В настоящее время сетью LTE «Билайн» покрыто 85 процентов территории, на которой проживает население России. По сравнению с началом года этот показатель вырос на 11 процентов. Благодаря увеличению емкости сети средняя скорость мобильного интернета выросла на 30 процентов даже при возросшем на 44 процента трафике.