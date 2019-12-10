«Билайн» оказался самым стабильным оператором в Московском регионе

По итогам 2019 года, по сравнению с данными исследования 2018-го, качество голосовой связи улучшилось в Москве и Московской области на 10 процентов, а средние скорости в столице выросли более чем на 40 процентов. Москва продолжает лидировать по скоростным характеристикам в сотовых сетях среди всех регионов России — во многом благодаря развитию LTE-A. Таковы главные выводы ежегодного исследования Информационно-аналитического агентства TelecomDaily, которое проанализировало качество услуг голосовой связи и передачу данных в сотовых сетях четырех операторов столицы, работающих на территории региона: «Билайн» («Вымпелком»), «МегаФон», МТС и Tele2.

Измерение услуги голосовой связи показало, что при установлении соединения все операторы обеспечивают единый высокий уровень качества. Вместе с тем по скорости соединения лидирует «МегаФон», а сразу за ним — «Билайн».

По коэффициенту качества речи первое место по среднему значению занял также «Билайн», а за ним Tele2. «Билайн» стал лидером и по показателю стабильности (46,78 мс) в обеспечении качества речи.

Лучшие показатели качества передачи голоса — у Tele2, следующий за ним — «Билайн», который также стал лидером стабильности (44,32 мс) в этом сегменте исследований.

«Москва — ключевой регион для нашего бизнеса, но для нас это еще и особенный город, именно здесь родился наш бренд. И здесь мы реализуем самый масштабный проект в истории компании по модернизации инфраструктуры — Москва #Суперсити. На текущий момент мы уже обновили свою сеть в Москве на 96 процентов. В результате возросла емкость сети и площадь непрерывного покрытия, что позволяет нам при более чем двукратном росте трафика в сети LTE увеличить скорости доступа в интернет в 2-3 раза, а также обеспечить стабильность и непрерывность работы наших сервисов. В 2020 году мы продолжим масштабную компанию и сфокусируем усилия на адресных проектах — автодорогах, метрополитене, коттеджных поселках, аэропортах, вокзалах, торговых центрах и в других популярных и социально значимых объектах столицы», — прокомментировал результаты исследования исполнительный вице-президент, региональный директор Московского региона компании «ВымпелКом» Алексей Левченко.

В течение более чем трех недель в ноябре 2019 года эксперты TelecomDaily проводили тест-драйв услуг голосовой связи и мобильного доступа в интернет в российской столице и Московской области с их последующей обработкой. Тестирование должно было определить качественные параметры предоставляемых сервисов в сетях, перечисленных выше операторов, а также уточнить территорию покрытия. За основу берется пользовательское поведение среднестатистического абонента, использующего смартфон. В процессе тестирования произведено несколько тысяч замеров. Автомобиль, оборудованный специализированными комплексами, проехал в режиме измерений более чем 2500 километров, что позволяет говорить о достижении подробной и качественной выборки.

