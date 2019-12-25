Минобороны предупредило о мировой угрозе терактов с помощью дронов

Увеличивается угроза применения беспилотников террористами в любой стране мира. Об этом в интервью официальной газете Минобороны «Красная звезда» рассказал командующий войсками ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов.

По его словам, незаконные вооруженные формирования ведут работы по совершенствованию дронов, а также пытаются расширить область их применения. В связи с этим в ближайшее время угрозы, связанные с использованием дронов в террористических целях, «могут возрасти не только в Сирии, но и на территории любой страны», уверен он.

Леонов отметил, что для эффективной борьбы с дронами необходимо совершенствовать способы их обнаружения и уничтожения, и также организовать систему противодействия беспилотникам в мирное время.