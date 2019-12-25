Оценена потребность россиян в мусоросжигательных заводах

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов оценил потребность жителей России в мусоросжигательных заводах. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам Чемезова, в России нужно 25-30 мусоросжигательных заводов. Один из них должен появиться недалеко от Сочи, добавил он. Глава «Ростеха» уточнил, что завод надо построить не совсем рядом с городом, но достаточно близко, чтобы можно было возить мусор. Он отметил, что сейчас отходы из Сочи отправляют в Краснодар.

Кроме того, Чемезов предложил назначить «Ростех» федеральным оператором по обращению с промышленными отходами.

Ранее депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон, запрещающий сжигать непереработанный мусор. Так, закон расширяет понятие «утилизация отходов» и вводит плату за негативное воздействие на окружающую среду. Также документ устанавливает обязательную экологическую экспертизу мусоросжигательных мощностей.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», который должен быть реализован в России до 2024 года. Согласно ему, в частности, в стране планируется создать условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на реализацию проекта направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!